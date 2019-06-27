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«Мы не против кого-то, а за себя самих»: Путин о внешней политике России 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент подчеркнул, что тесное сотрудничество РФ и КНР объясняется исключительно общими интересами стран.
Россия никогда не ведет политику против кого-либо и не выстраивает двусторонние отношения против какой-либо определенной страны. Об этом в интервью Financial Times заявил Владимир Путин.
Отвечая на вопрос журналиста о тесных отношениях между Китаем и РФ, он отметил: страны действительно дружат. Однако эти отношения не имеют никакой связи с торговыми спорами между США и КНР.
«Мы с Китаем не выстраиваем политику против кого-либо, мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества», — пояснил российскую позицию президент.
«Мы никогда не выстраиваем двусторонние отношения против кого-либо. Мы не против кого-то, а за себя самих», — добавил он.
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Политика , В мире , Владимир Путин , Financial Times , Китай
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