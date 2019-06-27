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Путин призвал Гуайдо идти на выборы 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times заявил о том, что лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо стоит принять участие в выборах президента страны.
Путин отметил, что главы других государств не будут поддерживать человека, который, выйдя на площадь, объявил себя лидером страны.
Российский глава также добавил, что Россия не имеет отношения к тому, что происходит сейчас внутри Венесуэлы.
Президент заявил, что предположения об удерживании власти главой Венесуэлы "российскими штыками" являются ложными.
Он также сообщил, что на территории Венесуэлы нет российских войск, но есть специалисты, которые занимаются обслуживанием военной техники.
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Политика , В мире , Владимир Путин , Financial Times
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