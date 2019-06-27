Путин прокомментировал ситуацию с ДРСМД

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, российская сторона предупреждала Вашингтон о готовности к переговорам по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не видит никакой инициативы с её стороны.

«Мы сказали, что мы готовы к переговорам и мы готовы к продлению переговоров между США и Россией. Мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнёров», — отметил он.

По его словам, если и этот договор прекратит своё существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.

В конце мая Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД.

Российский лидер подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.