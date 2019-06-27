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Путин ответил на вопрос о преемнике 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
По его словам, он думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями.
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Политика , Владимир Путин , Financial Times
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