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Путин прокомментировал дело Скрипалей 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН О ДЕЛЕ СКРИПАЛЕЙ: ВСЯ ЭТА ВОЗНЯ ВОКРУГ ШПИОНОВ И КОНТРШПИОНОВ НЕ СТОИТ СЕРЬЕЗНЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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