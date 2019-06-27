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Путин объяснил «феномен Трампа» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин считает, что «феномен Трампа» и происходящее в Европе связано с отрывом руководящих элит от народа.
«Трампа можно критиковать за стену с Мексикой, но рядовые граждане США говорят — «молодец, мужик, хоть что-то делает», — сказал Путин в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».
Президент России отметил, что не признает многих методов своего американского коллеги, но считает его талантливым человеком, передает ТАСС.
«Господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают», — сказал Путин.
Также в интервью он заявил, что Трамп победил на выборах, так как принял во внимание изменения в обществе.
Путин в пятницу в 8.00 по московскому времени проведет полуторачасовую встречу с Трампом.
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Комментарии1
Политика , США , Владимир Путин , РИА Новости , Financial Times , ИТАР-ТАСС
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