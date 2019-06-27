Путин объяснил «феномен Трампа»

Президент России Владимир Путин считает, что «феномен Трампа» и происходящее в Европе связано с отрывом руководящих элит от народа.

«Трампа можно критиковать за стену с Мексикой, но рядовые граждане США говорят — «молодец, мужик, хоть что-то делает», — сказал Путин в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».

Президент России отметил, что не признает многих методов своего американского коллеги, но считает его талантливым человеком, передает ТАСС.

«Господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают», — сказал Путин.

Также в интервью он заявил, что Трамп победил на выборах, так как принял во внимание изменения в обществе.

Путин в пятницу в 8.00 по московскому времени проведет полуторачасовую встречу с Трампом.