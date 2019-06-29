Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400 

Lenta.ru + ещё 8 49 минут назад
Фото: Yuri Kadobnov / АР
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоганпровели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе переговоров главы государств обсудили поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Анкару. Эрдоган отметил, что процесс поставок проходит без задержек. Также он подчеркнул, что совместное производство ракет и обмен технологиями имеют особое значение для Турции.
Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. США настаивают на том, чтобы Турция отказалась от сделки, и угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Анкару, а также ввести дополнительные санкции.
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Последние новости
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Побит температурный рекорд в истории человечества
Комментарии
Политика , Ближний Восток , Оружие , Санкции , Владимир Путин , НАТО , Осака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «слуги народа» обнаружили двойное гражданство169
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков145
Грузинская диаспора обратилась к Путину с призывом142
Житель Коврова устроил взрыв в квартире1
Мэй дала Путину обещание38
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист перебил Путина и пожалел
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Шатунова экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение