Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоганпровели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке . Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров главы государств обсудили поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Анкару . Эрдоган отметил, что процесс поставок проходит без задержек. Также он подчеркнул, что совместное производство ракет и обмен технологиями имеют особое значение для Турции.

Соглашение о поставке Россией турецкой стороне четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. США настаивают на том, чтобы Турция отказалась от сделки, и угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Анкару, а также ввести дополнительные санкции.