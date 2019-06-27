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Путин сократил число генеральских должностей в СК 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, сокративший число генеральских должностей в Следственном комитете России. Указ об изменениях в перечень должностей СК, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, число должностей, предусматривающих генеральские звания, сократилось на 21. В центральном аппарате СК сокращается одна должность генерал-лейтенанта юстиции и три — генерал-майора юстиции (за счет упраздненного Главного организационно-инспекторского управления). Также из числа генеральских исключены 12 должностей первых заместителей руководителей региональных управлений СК и пяти должностей в следственных управлениях на транспорте и Главного следственного управления по СКФО.
Кроме того, 16 должностей руководителей региональных управлений СК и следственных управлений на транспорте переведены с уровня генерал-лейтенанта до генерал-майора (теперь лишь в 18 региональных управлениях СК предусмотрено звание генерал-лейтенанта юстиции, а во всех следственных управлениях на транспорте для должности руководителя предусмотрено лишь звание генерал-майора).
Таким образом, число генеральских званий в СК сократилось с 209 до 188, в том числе сократились 17 должностей на уровне генерал-лейтенанта и четыре — со званием генерал-майора юстиции.
В марте на расширенной коллегии председатель СК Александр Бастрыкин заявил о задаче до конца года довести долю непосредственно следователей и следователей-криминалистов до 70% от общего числа сотрудников СК. Поскольку структурная реформа СК проходит в рамках действующей штатной численности, она проходит за счет сокращения числа вспомогательных должностей (бухгалтерия и т. д.), а также руководящих должностей.
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Комментарии
Политика , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , СКР
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