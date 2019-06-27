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Посол Белоруссии оценил отношения с Россией 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Об этом он сообщил на торжественном приёме в честь Дня независимости Белоруссии.
Он отметил, что Белоруссия и Россия вместе успешно решают вопросы обеспечения военной безопасности и поддерживают друг друга на международных площадках.
«В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил, что Минск будет и далее последовательно продвигать мирную, неконфронтационную повестку дня на международной арене и оставаться гарантом безопасности в регионе.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев интервью газете «Известия» рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , газета "Известия" , РИА Новости , Минск , Москва
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