Посол Белоруссии оценил отношения с Россией

России Посол Белоруссии Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Об этом он сообщил на торжественном приёме в честь Дня независимости Белоруссии.

Он отметил, что Белоруссия и Россия вместе успешно решают вопросы обеспечения военной безопасности и поддерживают друг друга на международных площадках.

«В ближайшее время союзные отношения должны выйти на качественно новый уровень», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что Минск будет и далее последовательно продвигать мирную, неконфронтационную повестку дня на международной арене и оставаться гарантом безопасности в регионе.