Захарова высмеяла спор Зеленского и Климкина

«Как в песне: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда как холода», — написала Захарова в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также он потребовал от МИД Украины объяснения за не согласованный с президентом ответ на российскую ноту, в которой Москва предложила Киеву рассмотреть возможности для освобождения моряков.

Климкин через СМИ ответил президенту, что МИД Украины имел полномочия отвечать на ноту без согласований.