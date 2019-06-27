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Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя 

Рамблер 2 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия, возникшие между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, цитатой из песни Филиппа Киркорова.
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
«Как в песне: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда как холода», — написала Захарова в Facebook.
Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также он потребовал от МИД Украины объяснения за не согласованный с президентом ответ на российскую ноту, в которой Москва предложила Киеву рассмотреть возможности для освобождения моряков.
Климкин через СМИ ответил президенту, что МИД Украины имел полномочия отвечать на ноту без согласований.
Политика , Видео , Филипп Киркоров , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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