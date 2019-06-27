Беглов поблагодарил избирком Петербурга за принципиальную позицию по муниципалитетам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал позицию горизбиркома в рамках организации работы по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению. Об этом он в четверг сообщил журналистам.

ГСУ СК Санкт-Петербургский избирком направил обращения в городскую прокуратуру РФ в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы ИКМО Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга проводит объезды ИКМО города, на которых поступили жалобы о нарушениях.

"Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены", — сказал Беглов.

Пресс-служба ЦИК ранее сообщала, что ситуация в Санкт-Петербурге потребовала оперативного реагирования со стороны комиссии, в связи с чем, в город приехали члены Центризбиркома. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам заключалась в несвоевременном информировании участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти. Однако в среду зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК в Москве выразил уверенность в том, что серьезных нарушений в ходе избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Петербурге в этом году не будет.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. В начале недели глава петербургского избиркома Виктор Миненко дал распоряжен