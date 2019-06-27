Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук ответил на обвинения Зеленского 

Lenta.ru + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его переговоры об освобождении четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины никак не связаны с его желанием «попиариться» в ходе предвыборной кампании. Его слова в четверг, 27 июня, приводит 112.ua.
Политик посоветовал всем сомневающимся поговорить с родственниками пленных украинцев, чтобы лучше понять ситуацию.
«Я думаю, они ближе воспринимают эту тему, и они вам ответят, это предвыборный ход или нет, когда их мужья, и сыновья, и отцы вернутся домой, вот это самое важное», — отметил он, подчеркнув, что все остальное, в том числе и выборы, — «от лукавого».
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что не понимает, почему Медведчук должен выступать посредником в отношениях Киева и Москвы. При этом на размещенных в сети кадрах с брифинга было видно, что украинский лидер комментирует эту тему на повышенных тонах и выглядит разъяренным.
27 июня Медведчук провел в Минске встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, в ходе которой договорился об освобождении четверых удерживаемых в Донбассе украинцев. При этом он отмечал, что Зеленский был не в курсе ведущихся переговоров и, вероятно, узнает о них только из сообщений СМИ.
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий, в том числе и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Последние новости
Зеленский потребовал объяснений от Климкина Зеленский по-русски обратился к Путину Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Леонид Пасечник , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Киев устроил демарш в ПАСЕ31
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление219
Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье2
«Резолюцию себе в задницу засунь»: депутат нахамила активисту
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ122
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
06:19
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
Политика Украина
06:19
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
Политика
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
02:08
Россия сообщит НАТО о неприятном
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение