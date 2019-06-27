В Госдуме предсказали скорый отказ от антироссийских санкций

Госдуме прокомментировали решение Совета Евросоюза продлить санкции против России до 31 января 2020 года. До этого срока ограничения не "продержатся" — такое мнение прозвучало в нижней палате парламента.

В сообщении Совета ЕС говорится, что решение о продлении принято на основе информации о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми и связывается сохранение санкций. Ограничительные меры в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Помимо экономических санкций, в отношении России действуют ограничения против граждан и компаний.

— Обидно, что шлейф от неких принятых ранее решений остается, и многие политики пляшут под старую дудку, — оценил это решение в комментарии RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

При этом он считает, что отмена санкций будет следующим шагом после снятия ограничений с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Напомним, что это решение стало основой для возвращения РФ в эту организацию.

— Вопрос санкций — это следующий шаг. Санкции могут быть отменены даже раньше, чем 31 января, — считает Чепа.