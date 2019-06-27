В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева

"Это абсолютно внутреннее дело любой страны… Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела", — ответил Песков на вопрос, как в Кремле в целом оценивают практику, когда постсоветские страны снимают иммунитет со своих руководителей, и, в частности, ситуацию с Атамбаевым.

"Нельзя судить, было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика", — прокомментировал он вопрос, насколько это правильно.

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, соответствующее решение принято в четверг на заседании законодательного собрания. За лишение Атамбаева статуса экс-президента проголосовали 103 из 110 народных избранников. С потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.

В минувший четверг парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.

Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений.