Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севшему не в то кресло депутату Госдумы запретили въезд в Грузию 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что российского депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия (МАП) Сергея Гаврилова не пустят в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, грузинские пограничники откажут депутату во въезде.
При этом он отметил, что фигура Гаврилова в сложившейся обстановке в Грузии волнует его меньше всего.
Ранее Гаврилов после нападения на него в Тбилиси не исключил возможности снова посетить страну.
Он пояснил, что хочет поехать туда в личных целях.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Газета.Ru: последние новости
Как Путин ответил на ультиматум Мэй, рассказал Песков Песков не исключил реанимацию "нормандского формата" Путин раскрыл свое отношение к политике Меркель
Политика , В мире , Кавказ , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Госдума , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия наказала севшего не в то кресло депутата63
Пока вы не уснули: Трамп пошутил над Путиным39
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом372
Макрон сказал Путину «привет»105
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»7
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Звезду «Ласкового мая» экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
05:55
Пока вы не уснули: Трамп пошутил над Путиным
В мире
00:26
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом
В мире
10:45
Мэй поставила ультиматум Путину
В мире
00:43
Макрон сказал Путину «привет»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение