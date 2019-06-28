Севшему не в то кресло депутату Госдумы запретили въезд в Грузию

По его словам, грузинские пограничники откажут депутату во въезде.

При этом он отметил, что фигура Гаврилова в сложившейся обстановке в Грузии волнует его меньше всего.

Ранее Гаврилов после нападения на него в Тбилиси не исключил возможности снова посетить страну.

Он пояснил, что хочет поехать туда в личных целях.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.