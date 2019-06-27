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Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» прокомментировала предложение Москвы Киеву пойти на навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства" по делу о задержанных 24 украинских моряках в Керченском проливе. Дипломат назвала ноту «беспрецедентным шагом», который вызвал неожиданную реакцию со стороны правительства Украины.
«Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс», — отметила Захарова.
Продолжая тему на своей странице в Facebook, представитель МИД РФ заявила, что Киеву не нужны задержанные моряки на родине.
«То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах», — подчеркнула Захарова.
25 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины с заявлением о том, что несмотря на продолжающийся судебный процесс в отношении украинских моряков Москва готова пойти навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства». Отвечая, глава МИД Украины заявил, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала, который постановил немедленно освободить задержанных.
Комментарии3
Политика , Украина , Мария Захарова , МИД , Правительство Украины , Киев , Москва
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