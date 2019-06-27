Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву

«Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс», — отметила Захарова.

Продолжая тему на своей странице в Facebook , представитель МИД РФ заявила, что Киеву не нужны задержанные моряки на родине.

«То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах», — подчеркнула Захарова.

25 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины с заявлением о том, что несмотря на продолжающийся судебный процесс в отношении украинских моряков Москва готова пойти навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства». Отвечая, глава МИД Украины заявил, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала, который постановил немедленно освободить задержанных.