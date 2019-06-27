«Побузят и вернутся»: кто вышел из ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы после принятия резолюции о восстановлении России в правах в полном объеме. Поначалу СМИ сообщили, что ПАСЕ покинули семь стран, среди которых Украина Грузия и балтийские республики. Однако впоследствии в Совфеде сообщили, что Словакия не поддержала демарш, и вышел самовольно лишь один депутат, делегаты от Польши также «примерно пополам поделились».

Депутаты пяти стран вышли из ПАСЕ в знак протеста против восстановления прав российской делегации в полном объеме. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что сведения о семи вышедших делегациях неверны — Словакия и Польша не поддержали демарш единогласно, передает НСН.

«Ничего этот демарш не изменит в работе ПАСЕ, а эти страны, побузив, совершенно точно вернутся в ассамблею, если не в эту, то в следующую сессию — точно», — подчеркнул сенатор.

В словацкой делегации заявили, что большинство депутатов поддержали возвращение полномочий России, лишь один депутат высказался против.

Представитель оппозиционной «Прогрессивной Словакии» Мартин Полячик «злоупотребил полномочиями», подписав документ вместе с украинскими и прибалтийскими депутатами.

«Председатель национального совета Словакии Андрей Данко и постпред в ПАСЕ Любош Блага категорически дистанцируются от вышеуказанного заявления, которое находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает», — подчеркнули в словацкой делегации.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции.

Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. При этом против высказались лишь 62 европейских депутата. Сразу после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала и сделала небольшое, но важное объявление.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют возобновление работы российской делегации в ПАСЕ, но только на полноправной основе. Ранее в проекте резолюции предлагалось потребовать от Москвы освободить украинских моряков и содействовать расследованию крушения Boeing 777 рейса MH-17.

«Я предлагаю адресовать все вопросы представителям России в ПАСЕ. Они там для того и находятся», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что самое незначительное ущемление прав российских депутатов делает невозможным участие РФ в работе ассамблеи.

В середине весны председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму более €60 млн По обновленным данным, сейчас долг России составляет порядка 85 млн евро.

«Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Москва может согласиться на оплату долга только в том случае, если ПАСЕ «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций».

12 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия вернется в ПАСЕ лишь на равных с остальными делегациями условиях. После восстановления России в правах глава верхней палаты парламента РФ объявила это решение «торжеством демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла».

По ее словам, Россия будет эффективно работать в ПАСЕ. Матвиенко также добавила, что в восстановлении полномочий России большую роль сыграла глава ПАСЕ Лилиан Паскье.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал участие в работе ПАСЕ «протянутой рукой России Европе». Это заявление он сделал, выступая с трибуны в ПАСЕ.

«Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергнете эту руку — мы уйдем. Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России», — заявил Толстой, передает ФАН.

26 июня страны-участницы ассамблеи голосовали по вопросу возвращения России ее прав в полном объеме. Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.

Возвращение России ее прав поддержали единогласно Франция, Испания, Ирландия, Норвегия, Исландия, Австрия, Кипр, Турция, Азербайджан, Андорра, Сан-Марино и Сербия.

Кроме того, в поддержку России выступила большая часть депутатов из ФРГ, Армении, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Чехии, Португалии, Молдавии, Нидерландов, Хорватии и Италии.

Воздержались от голосования делегации от Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Словении и Румынии.