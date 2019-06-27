Минобороны предупредило об информатаках на командование ВС РФ

Ряд иностранных государств готовит массированные информационные атаки, в том числе — с использованием СМИ, против руководства Министерства обороны РФ, направленные на их дискредитацию, рассказал глава департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства Игорь Конашенков

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства», — указал генерал-майор.

При этом в ходе своего выступления на круглом столе форума «Армия-2019» он предупредил, что Москва будет отвечать на все такие выпады. Активизацию же подобных действий Конашенков связал с усилением военной мощи России, передает РИА «Новости».

Чуть ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что Запад ведет против России информационную войну с целью не допустить укрепления позиций РФ как одного из геополитических полюсов в мире, передает ФАН.

Затем же ряд западных стран намерен занять доминирующее положение на геополитической карте мира — при условии ослабления России, уверен министр.

«С чем связана вся эта агония, назовем ее так, Запада? С рождением второго полюса миропорядка.

Который вроде бы похоронили все уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили… А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», — детализировал глава российского военного ведомства.

При этом он отметил, что Запад ошибается в своих планах, поскольку «сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять невозможно».

Стоит отметить, что буквально несколькими часами ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает Россию потенциальным противником США. Он также добавил, что Германия платит России миллиарды долларов, но отказывается платить за НАТО . Трамп подчеркнул, что Берлин платит деньги «противнику», от которого их должны защищать США.

Также в среду, 26 июня, Совет Федерации на заседании одобрил приостановку участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в прошлом веке Москвой и Вашингтоном.

«Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями», — пояснил глава профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Более того — в случае материального воплощения угроз НАТО по ДРСМД Россия ответит компенсационными военными мерами, пообещал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Он назвал пропагандистской акцией с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового сообщества попытки альянса представить происходящее в качестве военно-политического ответа на действия России.

Рябков обратил внимание на идеологию двойного подхода к отношениям с Россией, которую в последнее время использует военный блок. По его мнению, она заключается в сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, по которым НАТО заинтересована в контактах с РФ.

«Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации», — пояснил дипломат.

В середине нынешнего месяца глава Госдепартамента США Майкл Помпео не стал комментировать статью The New York Times, в которой утверждается, что Вашингтон участил кибератаки в отношении систем управления российскими электросетями. Тем не менее американский чиновник заверил, что власти готовы сделать все возможное для предотвращения вмешательства в выборы.

«Я видел публикацию сегодня утром. Мне нечего сказать о ее содержании. Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности», — заявил американский госсекретарь в эфире телеканала Fox News.

«Однако президент Трамп в течение двух с половиной лет пребывания у власти ясно давал понять, что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США», — отметил Помпео.

Он добавил, что правительство продолжит активную работу в этом направлении. Кроме того, он сказал, что «горд» той работой, которую «провела действующая администрация». «Если бы только предыдущая администрация сделала то же самое», — посетовал госсекретарь.

Отметим, что издание утверждает, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников правительства, что кибератаки на Россию со стороны США участились за последний год. По информации The New York Times, Вашингтон пытается внедрить вредоносное программное обеспечение в российское управление энергосистемой.