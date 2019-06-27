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В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства 

RT на русском + ещё 11 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, с самого начала «речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика» этого закона.
«В нём идёт речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», — сказал он.
По его словам, в связи с этим отдельные случаи неверной правоприменительной практики «представляют интерес», и в Кремле очень внимательно наблюдают за этим.
Таким образом он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым изменить формулировку соответствующего закона, поскольку он применяется неверно.
Он также добавил, что это не значит, что закон требует корректировки, нужно лишь отработать правоприменительную практику.
Ранее Песков прокомментировал решение суда оштрафовать жителя Новгородской области на 30 тыс. рублей по статье об оскорблении государства.
29 марта в России вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и материалов, которые оскорбляют государство и общество.
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Политика , Дмитрий Песков
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