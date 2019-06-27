Евкуров назначен замминистра обороны РФ

Ранее инсайдеры предполагали, что экс-губернатор займет должность советника президента РФ Владимира Путина

"Уралинформбюро" напоминает, что до карьеры чиновника Юнус-Бек Евкуров служил в ВС РФ и дослужился до звания генерал-майора. В активе боевого офицера –марш-бросок российских десантников на Приштину, о котором снят фильм "Балканский рубеж", а также участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

25 июня 2019 года Евкуров заявил о своем решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии. Поводом для этого стал негативный общественный резонанс в республике после решения территориального спора с соседней Чечней. Ингушетию Юнус-Бек Евкуров возглавлял с 2008 года. Президент России Владимир Путин принял отставку чиновника 26 июня.