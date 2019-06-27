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Евкуров назначен замминистра обороны РФ 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны РФ. Такая информация появилась в telegram-канале "Зеленая папка".
Ранее инсайдеры предполагали, что экс-губернатор займет должность советника президента РФ Владимира Путина.
"Уралинформбюро" напоминает, что до карьеры чиновника Юнус-Бек Евкуров служил в ВС РФ и дослужился до звания генерал-майора. В активе боевого офицера –марш-бросок российских десантников на Приштину, о котором снят фильм "Балканский рубеж", а также участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
25 июня 2019 года Евкуров заявил о своем решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии. Поводом для этого стал негативный общественный резонанс в республике после решения территориального спора с соседней Чечней. Ингушетию Юнус-Бек Евкуров возглавлял с 2008 года. Президент России Владимир Путин принял отставку чиновника 26 июня.
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Комментарии
Политика , Армия , Юнусбек Евкуров , Владимир Путин , Уралинформбюро , Республика Ингушетия
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