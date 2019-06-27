Толстой рассказал о «страстях» в ПАСЕ после восстановления полномочий России

«Возвращение России в ПАСЕ состоялось. Теперь мы можем в полном объеме представлять свои интересы. Сегодняшнее решение — это начало разрыва цепи санкций. Многие восприняли это болезненно», — заявил Толстой в эфире программы «60 минут».

Он добавил, что Россия смогла убедить зарубежных коллег в том, что для диалога нужны две стороны.

«Невозможно вести его с самим собой, как они делали последние пять лет, фактически загнав ПАСЕ в кризис. Сегодняшнее решение — это начало разрыва цепи санкций. Теперь мы можем говорить об этом смело, потому что полномочия делегации восстановлены в полном объеме. И дело тут не в деньгах, о которых так любят все говорить. Важно то, что позиция нашей страны будет полностью отражена в Европе. А тут от нее отвыкли», — отметил Толстой, передает «Вести.ру».

В то же время он отметил, что еще никогда не видел в ПАСЕ таких страстей. «Я такого никогда не видел, чтобы люди, еще вчера сидевшие в одном комитете, с такой страстью высказывали друг другу претензии. Очень много возмущенных, обиженных. Украинские коллеги пытались выйти из зала, кричать на членов российской делегации и журналистов», — рассказал Толстой.

Особенно болезненно отреагировал представитель Украины Алексей Гончаренко . Собрав вокруг себя журналистов, он устроил перепалку с представителями России. Успокоить его Толстому не удалось.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.