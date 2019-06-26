Трамп анонсировал «хороший разговор» с Путиным

«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп журналистам на брифинге перед вылетом в Японию на саммит G20.

На вопрос журналиста, собирается ли он обсуждать с Путиным вопрос российского вмешательства в президентские выборы в США, Трамп ответил:

«Что я ему скажу, не ваше дело».