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Трамп анонсировал «хороший разговор» с Путиным 

Рамблер + ещё 9 50 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным в Осаке, передает ТАСС.
Названы детали предстоящей встречи Путина и Трампа
«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп журналистам на брифинге перед вылетом в Японию на саммит G20.
На вопрос журналиста, собирается ли он обсуждать с Путиным вопрос российского вмешательства в президентские выборы в США, Трамп ответил:
«Что я ему скажу, не ваше дело».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в первый день саммита между двумя заседаниями «двадцатки». На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, стратегическая стабильность, ситуация на Украине, в Сирии, Венесуэле, Афганистане и Иране.
Политика , Латинская Америка , США , Украина , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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