Трамп анонсировал «хороший разговор» с Путиным 

Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным в Осаке, передает ТАСС.
«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп журналистам на брифинге перед вылетом в Японию на саммит G20.
На вопрос журналиста, собирается ли он обсуждать с Путиным вопрос российского вмешательства в президентские выборы в США, Трамп ответил:
«Что я ему скажу, не ваше дело».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в первый день саммита между двумя заседаниями «двадцатки». На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, стратегическая стабильность, ситуация на Украине, в Сирии, Венесуэле, Афганистане и Иране.