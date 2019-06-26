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В Госдуме прокомментировали восстановление полномочий России в ПАСЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.
«Это очень важный шаг. Россия с 2014 года не участвовала в обсуждении насущных и сложных мировых проблем. Мы — полноправное европейское государство и все эти вопросы нас напрямую касались. Об этом постоянно говорили коллеги из Европы, за исключением нескольких стран. Так что, полноценное и полноправное возвращение России на такую дискуссионную площадку принципиально важно для всех», — считает Чепа.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.
За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались — 15.
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Политика , Алексей Чепа , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Европы
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