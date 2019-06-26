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Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы решение о восстановлении полномочий делегации РФ идет вразрез с санкционной политикой в отношении России.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"По своей сути, это такой первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет. И мы прекрасно помним, что стало поводом для отстранения тогда наших парламентариев от полноценной работы в Страсбурге", — сказала Матвиенко журналистам.
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