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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации 

РИА Новости 15 минут назад
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Сразу после этого стало известно, что Украина покидает парламентскую ассамблею.
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
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