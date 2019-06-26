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Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ 

Рамблер 2 минуты назад
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ПАСЕ, потребовавшую от России немедленной выплаты взносов, с детьми-попрошайками из «12 стульев».
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«В ПАСЕ поставили условия делегации России для её возвращения. Известная альпийская традиция», — написал Рогозин в твиттере, опубликовав сцену из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», в которой дети кричат вслед проезжающим автомобилям «Деньги давай!». Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: «Альпийское нищенство. Святое дело».
В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила ее к участию в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.
Одним из главных условий участия России в июньской сессии стала немедленная выплата всех взносов в Совет Европы, которые она перестала выплачивать в 2017 году.
Комментарии51
Политика , Видео , Дмитрий Рогозин , Остап Бендер , Леонид Гайдай , Арчил Гомиашвили , Роскосмос , Совет Европы
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