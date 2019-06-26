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В Совфеде оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия является потенциальным противником для Соединённых Штатов.
По словам сенатора, европейские партнёры Соединённых Штатов могут попытаться сделать из заявления американского лидера «политическую игру».
«Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления. Пока же в действиях Трампа мы не видим никаких изменений», — сказал Морозов.
Ранее Трамп заявил, что не не называет «Россию противником», однако она является «потенциальным противником».
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Политика , США , Олег Морозов , Дональд Трамп , Совет Федерации
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