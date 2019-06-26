В Совфеде оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике

По словам сенатора, европейские партнёры Соединённых Штатов могут попытаться сделать из заявления американского лидера «политическую игру».

«Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления. Пока же в действиях Трампа мы не видим никаких изменений», — сказал Морозов.

Ранее Трамп заявил, что не не называет «Россию противником», однако она является «потенциальным противником».