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МИД ответил на ноту США 

Рамблер 35 минут назад
МИД России прокомментировал в твиттере ноту США по Полу Уилану, который содержится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже.
США направили России ноту протеста
«Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осужденных в США граждан России — Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других?» — обратились российские дипломаты к своим американским коллегам.
Ранее в среду, 26 июня, посольство США направило в российский МИД ноту протеста, указав на ненадлежащее обращение с Полом Уиланом в СИЗО. Дипломаты попросили расследовать ситуацию и обеспечить Уилану безопасность и защиту.
Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу спецслужб США. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал, что у него была изъята флэшка со сведениями, составляющими гостайну. 24 мая Уилан в суде Уилан назвал свой арест «политическим хищением» и заявил, что в СИЗО ему угрожают и плохо с ним обращаются.
Комментарии68
Политика , Видео , Константин Ярошенко , Мария Бутина , Владимир Жеребенков , Виктор Бут , МИД , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , США
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