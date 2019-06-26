Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мантуров объяснил большие траты на командировки 

РИА Новости 58 минут назад
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава ведомства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в правительство и в само министерство, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой.
"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", — сказал Мантуров журналистам.
"Что касается самой публикации, я не знаю, на чем основывается мышление и обсуждение этой тематики. У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут. То количество выездов, которое осуществляется ведомствами, в частности нашим ведомством, оно определяется заранее бюджетом министерства, и мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются", — добавил глава Минпромторга.
Последние новости
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
Комментарии22
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Денис Мантуров , Минпромторг , Счетная палата , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на ноту США9
Названо время встречи Путина и Трампа84
Требовал называть на «вы»: показания сестер Хачатурян3
США направили России ноту протеста166
Российских военных сделают «невидимками»17
Видео
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Политика
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Войска
05:16
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Политика
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение