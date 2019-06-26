Слуцкий не попал в ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не смог набрать необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".

Информацию подтвердила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Уточняется, что Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.

Парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.