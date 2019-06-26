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Слуцкий не попал в ПАСЕ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский парламентарий Леонид Слуцкий не смог набрать необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".
Информацию подтвердила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.
Уточняется, что Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.
Парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права российской делегации в ассамблее не будут полноценными.
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Политика , Леонид Слуцкий , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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