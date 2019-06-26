Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо время встречи Путина и Трампа 

Рамблер + ещё 10 26 минут назад
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 28 июня. Об этом рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Прайм».
Встреча лидеров двух стран пройдет Осаке в первый день саммита G20. Переговоры запланированы на 14.00 по местному времени, они пройдут между первым и вторым заседанием саммита. Предварительно, на беседу Путина и Трампа отведен час.
Ушаков отметил, что Владимир Путин планирует выступить на втором заседании, которое начнется в 15.00, поэтому встреча с лидером США будет ограничена по времени.
«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», — добавил Ушаков.
Переговоры российского и американского президентов пройдут в присутствии делегаций. Планируется, что от каждой из сторон будут присутствовать 4-5 сопровождающих лиц.
На встрече планируется обсудить темы двусторонних отношений и стратегической стабильности. Также будет затронута мировая повестка: Сирия, Украина, Иран, Афганистан и Венесуэла.
Первая и на данный момент единственная полноформатная встреча лидеров России и США состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.
Комментарии83
Политика , Ближний Восток , Видео , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на ноту США9
Мантуров объяснил большие траты на командировки22
Требовал называть на «вы»: показания сестер Хачатурян3
США направили России ноту протеста166
Российских военных сделают «невидимками»17
Видео
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Политика
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Войска
05:16
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Политика
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение