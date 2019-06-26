Названо время встречи Путина и Трампа

Встреча лидеров двух стран пройдет Осаке в первый день саммита G20. Переговоры запланированы на 14.00 по местному времени, они пройдут между первым и вторым заседанием саммита. Предварительно, на беседу Путина и Трампа отведен час.

Ушаков отметил, что Владимир Путин планирует выступить на втором заседании, которое начнется в 15.00, поэтому встреча с лидером США будет ограничена по времени.

«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», — добавил Ушаков.

Переговоры российского и американского президентов пройдут в присутствии делегаций. Планируется, что от каждой из сторон будут присутствовать 4-5 сопровождающих лиц.

На встрече планируется обсудить темы двусторонних отношений и стратегической стабильности. Также будет затронута мировая повестка: Сирия, Украина, Иран, Афганистан и Венесуэла.

Первая и на данный момент единственная полноформатная встреча лидеров России и США состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.