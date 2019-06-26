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Жириновский предложил сократить число регионов и переименовать Петербург 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область — с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
"Надо, может быть, регионы как-то объединить… Много 85 (регионов), 40 губерний по пять миллионов — легче управлять. Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область — город нет нигде в мире", — сказал Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог.
По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.
"Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты (средства на строительство дорог — ред.) надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги?" — отметил он.
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Комментарии25
Политика , Видео , Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , Ленинградская область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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