Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область — с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
"Надо, может быть, регионы как-то объединить… Много 85 (регионов), 40 губерний по пять миллионов — легче управлять. Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область — город нет нигде в мире", — сказал Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог.
По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.
"Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты (средства на строительство дорог — ред.) надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги?" — отметил он.