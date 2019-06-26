Жириновский предложил сократить число регионов и переименовать Петербург

"Надо, может быть, регионы как-то объединить… Много 85 (регионов), 40 губерний по пять миллионов — легче управлять. Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область — город нет нигде в мире", — сказал Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог.

По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.