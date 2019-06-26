Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербург предложили переименовать 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество субъектов Российской Федерации и переименовать Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выступая на Госсовете по развитию автодорог, Жириновский выразил мнение, что 85 регионов — это слишком много. По мнению политика, их число надо сократить до 40, тогда «легче будет управлять».
Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Московскую область, поскольку «москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве».
«Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область — город нет нигде в мире», — заявил лидер ЛДПР.
По его мнению, укрупнение субъектов федерации поможет решить проблему со строительством дорог.
«Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?», — задался вопросом Жириновский.
Комментарии94
Политика , Видео , Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо время встречи Путина и Трампа10
США направили России ноту протеста142
Российских военных сделают «невидимками»11
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ67
Зеленский сделал первое назначение в Крыму385
Видео
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Политика
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Войска
05:16
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Политика
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Погода
00:13
МВД показало предполагаемых убийц Шабтая Калмановича
Криминал Происшествия
01:09
Пока вы спали: ПАСЕ решает судьбу России
В мире
02:22
Зеленский сделал первое назначение в Крыму
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение