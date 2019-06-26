Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество субъектов Российской Федерации и переименовать Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выступая на Госсовете по развитию автодорог, Жириновский выразил мнение, что 85 регионов — это слишком много. По мнению политика, их число надо сократить до 40, тогда «легче будет управлять».
Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Московскую область, поскольку «москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве».
«Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область — город нет нигде в мире», — заявил лидер ЛДПР.
По его мнению, укрупнение субъектов федерации поможет решить проблему со строительством дорог.
«Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?», — задался вопросом Жириновский.