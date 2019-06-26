Выполнено поручение Путина по дагестанским ополченцам 

В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.
В ходе прямой линии 20 июня президент Владимир Путин поручил правительству отреагировать на просьбу мужчин из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.
Глава государства отметил, что на всю жизнь запомнил события в Ботлихе и благодарен дагестанцам за защиту целостности России в 1999 году.
Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Руководство республики разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.