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Зюганов засомневался в результатах выборов 1996 года 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сейчас нельзя точно определить, как распределились голоса на выборах президента России в 1996 году. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ТАСС, приуроченном к его 75-летию.
Политик отметил, что через полгода все бюллетени были уничтожены, а возглавлявший тогда ЦИК Николай Рябов был отправлен послом в Чехию. Зюганов рассказал, что долго судился из-за допущенных на тех выборах нарушений и понял, что это дорогое дело и при той структуре власти добиться в суде справедливости было большой проблемой.
Кроме того, политик сообщил, что версию о том, что он на самом деле победил на выборах в 1996 году, запустили через два-три года.
«Я выиграл выборы от Тихого Дона до Тихого океана по всему югу, там беженцы, нищета. Они первые почувствовали знак беды. Они голосовали за меня, они понимали, что я борюсь за человека труда и за справедливость», — рассказал Зюганов.
По его словам, за первого президента России Бориса Ельцина голосовало обманутое и одураченное новое поколение, а за него — люди с большим жизненным опытом.
Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ Зюганов. Занявший третье место в первом туре Александр Лебедь на следующий день получил пост Секретаря Совета Безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.
Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, а Зюганов — 40,31 процента голосов. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее ряд российских политиков заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.
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Комментарии2
Политика , Николай Рябов , Геннадий Зюганов , Александр Лебедь , Борис Ельцин , КПРФ , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Чехия
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