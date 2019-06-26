Зюганов засомневался в результатах выборов 1996 года

Сейчас нельзя точно определить, как распределились голоса на выборах президента России в 1996 году. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ТАСС, приуроченном к его 75-летию.

Политик отметил, что через полгода все бюллетени были уничтожены, а возглавлявший тогда ЦИК Николай Рябов был отправлен послом в Чехию . Зюганов рассказал, что долго судился из-за допущенных на тех выборах нарушений и понял, что это дорогое дело и при той структуре власти добиться в суде справедливости было большой проблемой.

Кроме того, политик сообщил, что версию о том, что он на самом деле победил на выборах в 1996 году, запустили через два-три года.

«Я выиграл выборы от Тихого Дона до Тихого океана по всему югу, там беженцы, нищета. Они первые почувствовали знак беды. Они голосовали за меня, они понимали, что я борюсь за человека труда и за справедливость», — рассказал Зюганов.

По его словам, за первого президента России Бориса Ельцина голосовало обманутое и одураченное новое поколение, а за него — люди с большим жизненным опытом.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ Зюганов. Занявший третье место в первом туре Александр Лебедь на следующий день получил пост Секретаря Совета Безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, а Зюганов — 40,31 процента голосов. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее ряд российских политиков заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.