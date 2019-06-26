Украина в меньшинстве: кто поддержал Россию в ПАСЕ

Австрия, Кипр, Испания. За возвращение российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали большинство представителей стран-участниц— 118 депутатов из 190 присутствовавших. В частности, Россию единогласно поддержали 12 стран, в том числе Франция

Обнародован список стран, которые проголосовали за возвращение российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Статистику голосования за резолюцию, которая позволяет России участвовать в июньской сессии, опубликовал телеканал RT.

Грузия, Литва, Латвия и В то же время были и противники возвращения России в состав организации. Так, единогласно «против» проголосовали Эстония Украина . В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Такие страны, как Дания Словения , не определились со своим выбором. Представители этих стран либо в равном количестве выбрали «за» и «против», либо воздержались от ответа.

Отметим, что по итогам этого голосования ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако при этом остается возможность оспаривания ее полномочий. Соответствующая резолюция была принята в ночь на вторник, 25 июня, передает РИА «Новости».

Всего за возвращение российской делегации проголосовали 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

«Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет… пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», — сообщили по итогам обсуждения.

В Кремле это назвали победой здравого смысла, так как организация не может работать без России. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская Ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», — заявил Песков.

В то же время перед Москвой остается обязательство по выплате взносов в Совет Европы за все то время, что она не принимала участия в работе международного органа. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров , страна готова оплатить всю сумму, но при определенных условиях.

«Мы об этом говорили неоднократно — полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что задолженность будет урегулирована после того, как «будет окончательная ясность с восстановлением прав» российской делегации.

Отметим, что в 2014 году Москва отозвала представителей России после того, как их лишили права голоса из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. Вместе с этим российская сторона приостановила внесение взносов за участие в работе ассамблеи.

Украина была крайне недовольна решением ПАСЕ о возвращении России в состав организации. Так, украинские парламентарии намерены обратиться к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением приостановления своего членства.

«Теперь мы будем требовать как делегация этой встречи [с президентом Украины], потому что возможно он [Владимир Зеленский] не понимает, его команда не понимает, но речь идёт об очень серьёзных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы. Начинает сыпаться вся сложно выстроенная архитектура санкций против РФ», — цитирует первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко РИА «Новости». По ее словам, «следующим звоночком будет смягчение санкций в декабре».

Геращенко отметила, что депутаты намерены предложить приостановить членство Украины в организации, «которая сегодня стала на путь самоуничтожения».

Кроме того, украинские власти намерены отозвать своего посла при Совете Европы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинским представителям не удалось посеять раздор в ПАСЕ.