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Евкуров попросил прощения 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший о намерении уйти в отставку, попросил прощения у жителей республики за свои возможные ошибки. Об этом 25 июня сообщает «Интерфакс».
Евкуров сделал заявление об отставке
«Всевышний нас всех рассудит, кто хороший, кто плохой. Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, не держу зла», — сказал Евкуров на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.
Он призвал общественников и представителей совета тейпов остерегаться споров и конфликтов из-за его отставки, сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга и способствовать консолидации общества.
24 июня в эфире ингушского телевидения Евкуров заявил, что решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Он объяснил свое решение «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». Позже чиновник уточнил, что отставка не связана с акциями протеста, которые начались в Ингушетии осенью 2018 года из-за обмена территориями с Чечней.
Евкурову 55 лет. Он возглавляет Ингушетию с 2008 года. В июне 2009-го на него было совершено покушение.
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Политика , Республика Ингушетия
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