Арашукову нашли замену в Совете Федерации 

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова членом Совета Федерации от региона вместо арестованного Рауфа Арашукова.
Об этом Темрезов проинформировал общественность в своем аккаунте в Instagram, выразив уверенность, что 56-летний Казаноков будет ответственно трудиться, как на ниве российского парламентаризма, так и над решением актуальных социально-экономических задач республики.
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В соответствии с Федеральным Законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики. #россия #советфедерации #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр
Ранее Казаноков уже представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации с февраля под сентябрь 2016 года. После этого его сменил 32-летний Рауф Арашуков, ставший одним из самых молодых сенаторов.
Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в конце января 2019 года по обвинению в убийстве двух человек, участии в банде и давлении на свидетеля. Затем он был арестован. Позднее верхняя палата парламента РФ лишила его статуса сенатора. Сам Арашуков категорически отвергает все обвинения в свой адрес.