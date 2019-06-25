Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Украины отозвать для консультаций посла из Совета Европы.
В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.
"…хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала", — добавила она.
Захарова отметила, что "спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно".
Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.