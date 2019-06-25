Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова подшутила над Киевом за отзыв посла из-за России 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Украины отозвать для консультаций посла из Совета Европы.
В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.
"…хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала", — добавила она.
Захарова отметила, что "спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно".
Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.
Газета.Ru: последние новости
Крым Казаноков стал сенатором вместо Арашукова За алкоголем из Грузии усилят контроль Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма
Политика , Украина , Мария Захарова , МИД , Совет Европы , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам310
Трамп пообещал Ирану уничтожение67
Зеленский создал офис президента62
В окружении полковника-миллиардера нашлись богачи24
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом8
Видео
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
01:06
В РПЦ пояснили слова о гибели безбожников в ВОВ
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
01:15
НАТО поставило ультиматум России
Оружие В мире
02:41
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
В мире Украина
00:27
100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение