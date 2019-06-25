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МИД России прокомментировал новые санкции США против Ирана 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вводя персональные санкции против иранского руководства, США постоянно стремятся диктовать свою волю суверенным государствам. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России.
«Создается впечатление, что в Вашингтоне ''сжигают мосты'' — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном. Налицо новое проявление постоянного стремления США диктовать свою волю суверенным государствам. Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя всё более агрессивную политику, Вашингтон спешит ''наказать'' тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату», — говорится в сообщении МИД.
Также ведомство призвало США задуматься, куда может привести «безрассудный курс» в отношении Ирана.
«Он чреват не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности», — подчеркнул МИД.
24 июня американский президент Дональд Трамп ввёл санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он отметил, что ограничения введены из-за сбитого Ираном американского беспилотника.
Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список крупнейший нефтехимический холдинг Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), говорится в сообщении Минфина США.
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Политика , США , Али Хаменеи , Дональд Трамп , МИД , Казначейство США , Иран
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