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Путину представили программу форума «Реки России» 

RT на русском + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил президенту России Владимиру Путину программу Национального туристского форума «Реки России», сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Форум пройдёт 2 июля. Как отметил Руденя, в этом году мероприятие будет особенным, поскольку начала работать программа поддержки внутреннего туризма.
«В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел», — заявил губернатор.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Новгородская область попала в топ-10 Национального рейтинга въездного туризма.
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