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Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Возвращение России к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможно только после выполнения требований документа и устранения нарушений со стороны США, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа.
"Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, любезно предоставившего России "еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет", якобы нарушающих положения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, звучит явно не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами этого класса на Россию", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что НАТО "просто слепо следует за логикой Вашингтона" и не слышит аргументы другой стороны, что для военной организации, претендующей на роль столпа безопасности в Евроатлантике, недопустимо.
При этом именно Россия на заседании Совета Россия-НАТО 31 октября 2018 года инициировала обмен мнениями по критической ситуации, сложившейся вокруг ДРСМД, напомнил сенатор.
"Именно Россия представила на обозрение журналистов ту самую ракету, о которой говорит генсек НАТО и ранее Вашингтон, мотивируя свой выход из ДРСМД", — отметил он.
"Но НАТО предпочла нашу инициативу "не заметить". Поэтому возвращение России к выполнению своих обязательств по Договору — а они именно приостановлены, а не прекращены указом президента России, — разумеется, возможно, после устранения причин, приведших к этой приостановке: односторонний выход США из ДРСМД, а также продолжающиеся нарушения американской стороной договора, которые игнорирует Брюссель", — сказал Косачев.
Сенатор отметил, что какие-либо требования или претензии могут выдвигаться только после диалога.
"Выстрелы в воздух" на публику на нас точно впечатления не произведут: мы полностью возлагаем вину за развал важнейшего Договора в сфере ограничения вооружений на США и на поддакивающую им НАТО. И пока в этой диспозиции ничего не поменялось", — заключил парламентарий.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Комментарии
Политика , Йенс Столтенберг , Константин Косачев , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , США
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