Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко , в ходе которых они обсудили сотрудничество двух стран.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск для посещения церемонии закрытия II Европейских игр.