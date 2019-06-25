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Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых они обсудили сотрудничество двух стран.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — заявили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне.
Ранее Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск для посещения церемонии закрытия II Европейских игр.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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