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МИД РФ направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков 

ТАСС + ещё 12 39 минут назад
Фото: ТАСС
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
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"В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Одновременно в нотах подтверждена позиция РФ о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации, — добавили в министерстве. — Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие".
Согласно сообщению ведомства, реакция украинской стороны на российскую ноту "подтверждает, что ее [Украину] интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать".
"Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей, — утверждают в министерстве".
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Комментарии9
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Керченский пролив , МИД , ООН , Киев
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