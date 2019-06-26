МИД РФ направил Украине ноту по морякам

МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В МИД России напомнили, что 25 июня заканчивается срок, определенный Международным трибуналом для предоставления Россией первоначальной информации относительно выполнения мер по освобождению моряков.

В ведомстве обратили внимание, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, и у Киева есть возможности по освобождению задержанных в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ.

«Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие», — отметили в МИД РФ.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что Киев интересует не столько судьба моряков, сколько возможность спекулировать на этой теме.