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МИД РФ направил Украине ноту по морякам 

Рамблер + ещё 17 5 минут назад
Фото: ТАСС
МИД России направил посольству Украины и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Освободить украинских моряков и вернуть катера: что трибунал ООН потребовал от РФ
В МИД России напомнили, что 25 июня заканчивается срок, определенный Международным трибуналом для предоставления Россией первоначальной информации относительно выполнения мер по освобождению моряков.
В ведомстве обратили внимание, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, и у Киева есть возможности по освобождению задержанных в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ.
«Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие», — отметили в МИД РФ.
В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что Киев интересует не столько судьба моряков, сколько возможность спекулировать на этой теме.
«Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей», — говорится в сообщении.
Комментарии70
Политика , Украина , Керченский пролив , МИД , ООН , Киев
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