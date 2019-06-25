Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России

Как написал Арьев в фейсбуке, если полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановят без всяких условий, то Украине там нечего делать.

По мнению Пушкова, это пустые угрозы.

"Никуда Украина не уйдет — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе "держите меня трое, ибо двое не удержат" большей части Европы уже порядком надоели", — написал он в твиттере.

Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдёт — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат», большей части Европы уже порядком надоели. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 июня 2019 г.

Нынешней ночью ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется.