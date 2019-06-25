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Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России 

РИА Новости + ещё 11 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию в случае восстановления полномочий России.
Как написал Арьев в фейсбуке, если полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановят без всяких условий, то Украине там нечего делать.
По мнению Пушкова, это пустые угрозы.
"Никуда Украина не уйдет — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе "держите меня трое, ибо двое не удержат" большей части Европы уже порядком надоели", — написал он в твиттере.
Нынешней ночью ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется.
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Комментарии2
Политика , Конфликты , Украина , Алексей Пушков , Совет Европы , Киев
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