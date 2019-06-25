Европейские игры и большие сенсации о новом союзе Москвы и Минска

Россия и Белоруссия готовят объединение экономик в режиме единого государства

Поскольку II Европейские игры — это отборочный турнир для Олимпиады, то и гуманитарный смысл у них аналогичный — умиротворение. Российско-белорусские отношения очень в них нуждаются, потому что предыдущий год был тревожным, привел к охлаждению и взаимным пикированиям. Дошло до отзыва посла России. На этом фоне Лукашенко не скрывал, что рассчитывает на европейское спортивное первенство в деле ренессанса Союзного государства. Кремль представил Россию в Минске на наивысшем уровне, результаты не самые впечатляющие, но ожидания сенсационные.

Имидж — всё

В Белоруссии международные соревнования такого уровня состоялись впервые. Борды с анонсом Игр появились на улицах белорусских городов еще в позапрошлом году. Сверхзадача формулировалась в контексте внутренней повестки: «придать мощный идеологический импульс обществу, консолидировать нацию». Внешнеполитические задачи были имиджевые. Гости должны получить хорошие впечатления о стране и ее столице. Александр Григорьевич не лукавил — организаторы работали именно на имидж.

Хитрого плана создать хайп не было. Белоруссия в 2015 году отказалась от проведения первых Игр по причине мирового чемпионата по хоккею. Те Игры прошли в Азербайджане , а от вторых отказались Нидерланды по экономическим соображениям. Бюджет Баку на проведение первых Игр составил умопомрачительный миллиард (нефте) долларов. Белоруссия не богаче Голландии и Азербайджана, так что Минск смог обеспечить бюджет около 112 миллионов. Ожидалось, что из них 50 миллионов даст Белоруссия, с остальным помогут спонсоры ЕОК. Но ЕОК дал мало, так что готовились с расчетом, что объекты будут служить и после Игр, как, к примеру, минский стадион «Динамо»

Спорт и политика

Европейские игры пока что не очень известны и популярны, проводились они пока только в постсоветских странах, которые Брюссель Европой не очень считает. Следующей страной проведения станет Польша . Ну а пока европейские лидеры решили в Минск не ехать. На это и не рассчитывали. Судя по публикациям в белорусской прессе, отражающей самую главную в стране точку зрения, Игры, кроме укрепления имиджа Белоруссии, могли послужить маркером мирного урегулирования украинского кризиса. Там могли встретиться Путин и Зеленский, например. Оба были приглашены.

Но новый президент Украины не смог приехать из-за загруженности графика и прислал вместо себя старого министра молодежи и спорта Игоря Жданова . Это исключило любой конструктив — он зоологический русофоб времен Порошенко. А у Кремля на Игры были совсем другие планы, никак не связанные с Украиной и Зеленским. У России есть один приоритет — Союзное государство. Приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев , анонсировав переговоры с белорусским коллегой. А встреча Путин — Зеленский — это пока что вообще гипотетический проект, даже на саммите в Осаке.

Супер-Додон, плачущая Саломе и Рамзан Великолепный

Без светской хроники никак. На открытие Игр приехал президент Молдавии Игорь Додон , который в эти дни волшебным образом преобразился из единственного друга России, которого парламент вечно отстранял от исполнения обязанностей, в триумфатора и победителя молдавского антигероя — олигарха Влада Плахотнюка. В своей стране это мальчиш-плохиш, агент Госдепа и главный буржуин в одном лице. Он настолько одиозен, что в нелюбви к нему сошлись и США, и ЕС , и Россия. Додон в Минске сиял и не скрывал пурпурного настроения времен древнего Рима.

Иная роль была у женщины-президента Грузии Саломе Зурабишвили . Она была приглашена и отдала этот визит. Но все испортили грузинские оппозиционеры, устроившие дикий майдан в Тбилиси, предавшие законы грузинского гостеприимства и опозорившие страну. Чтобы не омрачать настроение и дух Игр, президент Грузии, не дожидаясь церемонии открытия в 21:00, отбыла в Тбилиси. По слухам, перед отъездом она попросила членов национальной сборной воздержаться от политических акций. Потому что в тот день грузинские футболисты, осквернив спортивные традиции, вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами. Это был внутренний чемпионат Грузии, так что санкций не последовало.

Политический демарш пришел, откуда не ждали. Президент Сербии Александр Вучич не явился на церемонию открытия, чтобы не приветствовать команду самопровозглашенного Косова. Для Александра Лукашенко это был очень неприятный сюрприз. Хотя можно было его предвидеть. Ведь кунштюк в том, что независимость Косова не признает не только Сербия, но и Белоруссия. Спортсмены из Косова оказались в Минске по причине того, что это непризнанное Россией и ее союзниками государство признают Европейские Олимпийские комитеты, под эгидой которых проходят II Европейские игры.

По словам Вучича, Лукашенко очень эмоционально уговаривал его. Глава Сербии, по плану церемониала, должен был сидеть ошую Бацьки, а одесную Медведев. Но на открытии слева оказался младший сын Лукашенко Николай . Зато за спиной у президента сидел коллега, с которым ни у кого не было проблем. Рамзан Кадыров был желанным гостем, личным другом Лукашенко. Александр Григорьевич озвучил в его адрес много комплиментов, назвал братом и вручил орден Дружбы народов, присвоенный в прошлом году.

Миссия Дмитрия Медведева

Но главным гостем все же был Дмитрий Медведев. Его присутствие должно было обозначить две вещи: отношение к союзнику и делегирование лично ему полномочий в апгрейде Союзного государства. 21 июня председатель правительства России встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом , чтобы на фоне Игр, символа мира и сотрудничества, положить конец всем экономическим недоразумениям. «Президенты России и Беларуси поручили правительствам двух стран до 21 июня подготовить „дорожную карту“ по развитию интеграции». Такими словами конкретизировал ожидания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

15 июня министр экономического развития России Максим Орешкин обещал, что эта самая «дорожная карта» согласована на 90%, остальное — дело Медведева и Румаса в Минске. «У нас будет два документа: „дорожная карта“ и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы», — пообещал Орешкин. Переговоры 21 июня прошли в закрытом режиме. Но никаких подписаний не случилось. Комментируя переговоры, Медведев сообщил, что оно отложено на пять месяцев. «Где-то до ноября можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех инициатив», — сказал председатель правительства России. И это значит, что принципиальные разногласия так и не были преодолены. Сергей Румас выразился конкретней. По его словам, речь идет о создании общих правил в экономике двух государств, согласовании макроэкономической политики, унификации экономических условий.

Патриотический подъем и патриотическая тревога

Итак, несмотря на все позитивные оценки, Дмитрий Медведев и Сергей Румас не договорились. Но то, о чем они ведут переговоры, удалось открыть, и эта информация впечатляет. Москва и Минск понимают, что будущее Союзного договора — это или-или. Или единое государство, или переход в статус партнеров. Но единое государство — политический вопрос, в данный момент времени не приемлемый для публичной озвучки. Что подтвердил Владимир Путин в ходе «прямой линии». Этим словам верить можно. А знать надо вот что: на деле Москва и Минск готовят объединение экономик.

Кремль идет навстречу критике Лукашенко о «неравноправных отношениях» и предлагает общие правила для двух стран. Очень важно четко понимать, что за этим стоит. Несмотря на Союзный договор, у Белоруссии и России абсолютно разные экономические модели, не говоря о несравнимых масштабах и структуре. Их нельзя подводить под один знаменатель. Если правила станут просто общими, это будет вязать работу правительств, что невозможно. Только один путь есть у такого проекта: унификация экономических законодательств и правил хозяйствования.

По словам Медведева и Румаса, речь идет о принятии «дорожной карты» в ноябре. Затем — этап унификации законодательства двух стран из двух суверенных в одно общее. Это возможно только после президентских и парламентских выборов в Белоруссии в этом и будущем году. Судя по всему, это серьезные намерения, и мы видим, что хоть процесс идет тяжело, но идет, и развязка неотвратима. И если в ноябре или даже к Новому году «дорожная карта» будет подписана, то ее смысл только один — переходный, промежуточный этап на пути к полному объединению экономик двух стран. И тогда политическое слияние превратится в де-факто, а де-юре будет простым политическим прикрытием. И если это так, то присутствие на закрытии II Европейских игр в Минске Владимира Путина, которое анонсировал Александр Лукашенко, станет маркером этого плана.