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ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера 

РИА Новости + ещё 27 10 часов назад
СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. ПАСЕ может устроить второй тур по выборам российского парламентария Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в организации.
Ранее на должность вице-спикера был выдвинут российский депутат Леонид Слуцкий, парламентарии не согласились с этим выдвижением и устроили тайное голосование на сессии.
"Сегодня может быть второй тур", — рассказал собеседник агентства.
Второй тур может проходить, как с открытым, так и с закрытым голосованием.
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Политика , Видео , Другое , Леонид Слуцкий , РИА Новости , Страсбург
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