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Сельским жительницам предлагают сократить рабочий день 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Для женщин, работающих в сельской местности, законодательно установят 36-часовую рабочую неделю, указав, что их зарплата должна остаться на том же уровне, как и при полной рабочей неделе. Такой документ планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 июня.
Авторами инициативы стала группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
Поправки внесут в Трудовой Кодекс.
Согласно законопроекту, женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе (40 часов).
Сегодня такая норма прописана только в подзаконном акте — Постановлении Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе". Но законодательно она не закреплена, и, более того, входит в противоречие с положениями Трудового кодекса.
»Принятие предлагаемых изменений позволит закрепить в ТК РФ актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской местности, придать ей силу федерального закона и исключить имеющиеся противоречия», — указано в пояснительной записке к инициативе.
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Комментарии
Политика , Общество , Вячеслав Володин , Госдума
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