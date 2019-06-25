Сельским жительницам предлагают сократить рабочий день

Для женщин, работающих в сельской местности, законодательно установят 36-часовую рабочую неделю, указав, что их зарплата должна остаться на том же уровне, как и при полной рабочей неделе. Такой документ планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 июня.

Авторами инициативы стала группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным

Поправки внесут в Трудовой Кодекс.

Согласно законопроекту, женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе (40 часов).

Сегодня такая норма прописана только в подзаконном акте — Постановлении Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе". Но законодательно она не закреплена, и, более того, входит в противоречие с положениями Трудового кодекса.